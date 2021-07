Vụ Trần Đức Đô: An ninh Việt Nam 'siết' bình luận trên mạng

9 phút trước

Một kiến trúc sư tại Việt Nam kể lại chuyện có an ninh đến nhà mời lên công an phường "làm việc".

Trên Facebook cá nhân vào ngày 25/7, bà Hằng Nguyễn cho biết có hai nhân viên an ninh mặc thường phục tới nhà mời lên đồn công an phường để làm việc về hai bài viết của bà, trong đó có một bài có tựa "Hãy trả lại công bằng cho Đô".

Bà Hằng mô tả nhân viên an ninh hỏi bà liệu đây là việc "Chị tự viết" và "Có ai xúi dục không" và rằng "ngoài đăng facebook thì còn đăng chỗ nào khác không".

Sau đó bà Hằng kể lại về việc nhân viên an ninh hỏi bà là "chị có biết chị sai chỗ nào không" khi bà có đề cập tới việc mà bà mô tả là "các em tân binh đều bị đánh phủ đầu khi mới vào trường".

"Lúc ấy quá phẫn nộ, mình viết mà không để ý và cũng ko xem lại - up luôn. Nhưng bên dưới comment thì mình có sửa ý đó rồi mà. Mình đã đính chính rằng, nó không phải tất cả, nhưng nó xảy ra ở nhiều nơi và nhiều năm rồi… nếu đã đọc facebook mình, thì hẳn là bạn [nhân viên an ninh] cũng biết ngay việc mình dùng sai từ thôi, bà Hằng đáp lại và nói rằng "vậy để lát về, mình sẽ sửa chỗ sai này đi. Mình sai thì mình sửa thôi".

Bà Hằng, một kiến trúc sư tự do (theo mô tả trên Facebook), cho biết thêm rằng bà đã thu âm cuộc nói chuyện với nhân viên an ninh nhưng sau đó các nhân viên yêu cầu "mượn điện thoại" và xóa nội dung "cuộc trò chuyện vui vẻ kéo dài 3 tiếng".

"Vì bọn em hiểu là chị rất yêu nước và viết là vì đồng cảm và chia sẻ với gia đình cháu Đô mà thôi. Thế nên chị lưu ý viết thì chuẩn chỉ câu từ, để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chị nhé…Chị cam kết không viết gì nữa đi cho em," bà Hằng mô tả lại lời nhân viên an ninh.

Bà cho biết bà nói với nhân viên an ninh rằng "Chị sẽ sửa bài cho chuẩn nội dung và không cần hứa, vì chuyện riêng của gia đình em Đô và "Cái chị cần và muốn làm, là sự chấn chỉnh Kỷ Luật Quân Đội để đảm bảo an toàn tính mạng và Thân Thể cho các cháu Tân Binh khi tham gia Nghĩa vụ Quân Sự mà thôi".

"Chị Hằng hãy yên tâm, chắc chắn là sự thay đổi sẽ sớm thành hiện thực thôi chị ạ", nhân viên an ninh nói lại, theo lời bà Hằng.

Bài viết mô tả về một trường hợp lợi dụng vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong đăng tải bài viết trên nhóm "Cộng đồng vì đồng chí Trần Đức Đô" có nội dung "sai sự thật, công kích lực lượng Công an, Quân đội bao che, không kết luận vụ việc".

"Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập D (sinh năm 199) lên làm việc, làm rõ nội dung vi phạm, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định xử phạt đối với D. số tiền 7,5 triệu đồng.