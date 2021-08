Việt Nam: không chống vaccine, nhưng bất đồng về vaccine Trung Quốc

'Vaccine Tàu, vaccine Tây'

"Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã ủng hộ phong trào mua vắc xin, ủng hộ xây dựng ba bệnh viện dã chiến. Do vậy, nhằm bảo đảm an toàn công nhân của họ trong lúc thực hiện nhiệm vụ xây dựng ba bệnh viện dã chiến đó, chúng ta có vắc xin khẩn cấp nào thì tiêm cho họ cái đó", ông Thanh nói thêm.

"Trước khi tiêm mũi vắc-xin đầu, bà liên tục lặp lại bà sẽ đợi tới lượt của mình, như bất kỳ người dân nào, không "chen hàng" ("I would like to wait until it's my turn). "Lượt" của bà là lượt của người dân Đức, chứ không phải lãnh đạo Đức, vì không có quy định quan chức thì chích trước, sẽ bị xử phạt rất nặng." Facebook Lương Thế Huy ghi.