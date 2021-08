Biển Đông: Có khả năng tàu chiến Anh ghé thăm Việt Nam?

"Do vậy bây giờ, Anh quốc bắt đầu có ưu tiên cho các hoạt động kể cả chính trị, cũng như quốc phòng tại khu vực, mà quốc phòng ở đây có nghĩa là hợp tác về an ninh, quốc phòng với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, mà cụ thể hoá là hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, hợp tác từ lâu với Singapore và cả với Việt Nam được tăng cường gần đây nữa.

"Do đó sự xuất hiện và hoạt động của nhóm tàu chiến của Anh tuy là một bước đi nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì từ hơn nửa thế kỷ nay, Anh quốc tham gia khối 'Five Eyes' do Mỹ đứng đầu, trong đó có Canada, Úc, New Zealand và Anh. Đây là một khối rất quan trọng, bao trùm khu vực này và hiện nay Anh quốc đang có sự can dự trực tiếp trên biển và trong quan hệ chính trị.