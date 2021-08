Vaccine Vero Cell của Sinopharm đang được tiêm cho ai ở Việt Nam?

Vaccine Vero Cell, của hãng nhà nước Trung Quốc Sinopharm, do Beijing Institute of Biological Products sản xuất tại Trung Quốc, là một trong năm loại vaccine mà Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 20/6, Việt Nam đã nhận 500.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc trao tặng.

Hà Tĩnh và Quảng Bình

Danh sách đối tượng tiêm chủng do Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp.

Lạng Sơn

Nhập vaccine Trung Quốc về TP HCM

5 vaccine được phê duyệt ở Việt Nam

(1) Vaccine COVID-19 Vaccine AstraZeneca do hãng AstraZeneca sản xuất.

(3) Vaccine COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARSCoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc.