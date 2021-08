Cựu đại sứ Ted Osius: Hoa Kỳ ủng hộ nguyện vọng cao nhất của Việt Nam

3 giờ trước

Cuốn sách "Không gì là không thể: Sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam" (Nothing is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam) do ông viết dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 10/2021. Sách là sự đúc kết của đại sứ Osius về mối quan hệ từ thù địch chuyển sang đối tác giữa hai quốc gia.