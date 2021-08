Quan hệ Mỹ - Việt: Tính thực tế của những 'áp lực' ngoại giao thế nào?

51 phút trước

Những áp lực với chính quyền Mỹ trước mỗi chuyến thăm từ giới lãnh đạo Nhà trắng tới Việt Nam đã là thông lệ với nhiều lý do đằng sau, tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, các vấn đề cần được đặt ra một cách thực tế và hợp lý với ưu tiên trình tự ra sao.

Mới đây theo truyền thông Mỹ, hôm 04/8, một Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa thuộc bang Texas, ông John Cornyn đã gửi thư đến Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, yêu cầu chính quyền Mỹ thúc đẩy Việt Nam về vấn đề nhân quyền và tự do, dân chủ nhân chuyến thăm của bà Harris tới Việt Nam.

Cụ thể ông Cornyn yêu cầu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) chiếu theo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998 vì dựa vào chính báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao, Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, đồng thời ông cũng kêu gọi áp dụng biện pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn cầu đối với các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng.

"Việt Nam chứng tỏ giá trị chiến lược trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và vẫn là một đối tác được chào đón về mặt hợp tác an ninh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng tỏ các hành động đáng quan ngại về nhân quyền, tự do tôn giáo...

"Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Việt Nam bị lạm dụng thông qua việc diễn giải các điều khoản mập mờ cho phép áp đặt các hạn chế dựa trên an ninh quốc gia. Sự lạm dụng này bao gồm theo dõi, khảo tra, giam giữ tuỳ tiện, và kỳ thị một số cá nhân, ít ra là một phần nào đó, vì niềm tin hoặc nhóm tôn giáo họ theo."

"Lá thư của Thượng Nghị sỹ John Cornyn không có gì mới hay lạ cả. Mỗi lần có chuyến viếng thăm của lãnh đạo hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ, đều có những lá thư yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền. Nghe hoài thì cũng như nghe văn tế ở đình làng. Những điều được nêu lên như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận thì ai cũng hoan nghênh khi được nêu lên.