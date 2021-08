Việt Nam: Vụ phá án nuôi nhốt 17 con hổ ở Nghệ An để lộ các vấn đề gì?

một giờ trước

Ngày 4/8/2021 công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành bị nuôi nhốt trái phép tại hai cơ sở ở xã Đô Thành, huyện Yên Thàn, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An nói 8 con hổ chết là "ngoài ý muốn" trong khi giới chuyên gia nói thiếu "giải pháp tổng thể".

Đại tá Nguyễn Đức Hải - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được Tuổi Trẻ dẫn lời nói vào ngày 9/8 "Việc nuôi hổ trái phép là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng. Đây là chuyên án bắt giữ hổ nuôi trái phép lớn nhất từ trước đến nay ở Nghệ An".