Cựu đại sứ Ted Osius: ‘Tự do ngôn luận sẽ giúp Việt Nam thịnh vượng hơn’

Chính phủ không nên sợ tự do biểu đạt

Có quan hệ an ninh tốt là quan trọng, nhưng nếu không dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, mối quan hệ an ninh sẽ không phát triển. Chúng ta xây dựng lòng tin bằng cách hiểu biết lẫn nhau. Niềm tin là sản phẩm của mối quan hệ tốt đẹp. Thực tế là đang có rất nhiều người dành thời gian tìm hiểu về đất nước kia, họ đã đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp và tin cậy giữa hai quốc gia. Điều đó rất, rất có lợi.

Tổng thống Obama cũng nói rằng bạn phải hiểu chúng tôi là ai. Và ông ấy nói về nhân quyền và tầm quan trọng của tự do ngôn luận. Ông ấy nói rằng người Mỹ chúng tôi quân tâm sâu sắc đến những điều này. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến quyền con người và quyền tự do biểu đạt của mọi người. Và trên thực tế, điều đó nằm trong hiến pháp của Việt Nam. Cam kết tôn trọng quyền con người và quyền tự do ngôn luận cùng những cam kết đối với Việt Nam được thực hiện trong công ước quốc tế về quyền con người. Vì vậy, tôi nghĩ một phần nguyện vọng cơ bản của Việt Nam là tôn trọng nhân quyền và cho phép tự do ngôn luận nhiều hơn.