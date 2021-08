WHO: ‘Hệ thống y tế Việt Nam đang chịu áp lực cực lớn’

59 phút trước

Đại diện WHO Việt Nam nói rằng hệ thống y tế Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn, nhân viên y tế hẳn bị quá tải và vài tuần tới sẽ hết sức quan trọng.

Trong phỏng vấn với phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cũng trả lời câu hỏi về vaccine nội địa đang phát triển và thử nghiệm tại Việt Nam.

Biến thể Delta là chủng virus lây nhiễm nhiều nhất trong đợt bùng phát COVID-19 thứ 4 hiện nay ở Việt Nam, và có thể do khả năng lây truyền cao hơn của virus chủng này.

Vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phía trước phải vượt qua và vài tuần tới sẽ hết sức quan trọng. WHO vẫn tin tưởng rằng phản ứng khẩn cấp về y tế cộng đồng mạnh mẽ của Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc khống chế các đợt bùng phát hiện nay.

WHO đã và đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện nhằm có nhiều vaccine hơn tại Việt Nam

7 loại vaccine WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp

BBC: Chính phủ Việt Nam gần đây nói rõ rằng chỉ những vaccine nào được WHO phê duyệt mới được tiêm chủng trong nước. Chúng ta biết rằng Việt Nam đang phát triển và thử nghiệm lâm sàng vaccine nội địa. Ông có nghe được gì về bất kỳ kế hoạch nào cho vaccine như Nano Covax sẽ được gửi đến WHO để đánh giá/phê duyệt và nếu có thì sẽ mất khoảng bao lâu để nhận được kết quả phản hồi từ WHO?