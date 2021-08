Biển Đông: Việt Nam - Ấn Độ tập trận, chia sẻ quan ngại chung về Trung Quốc

"Chuyến thăm này cũng có tầm quan trọng đặc biệt khi các tàu Hải quân Ấn Độ kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ tại Việt Nam," Hải quân Ấn Độ cho biết, theo The Hindu.

Vào tháng 6, hai nước đã tiến hành đối thoại an ninh quốc phòng và tàu hải quân Ấn Độ thường xuyên cập cảng Việt Nam. Tuyên bố cho biết thêm, hợp tác đào tạo giữa hải quân hai nước đã được tăng cường trong những năm qua.

Trong bối cảnh hợp tác quốc phòng là một nhân tố sống còn trong quan hệ 'đối tác chiến lược toàn diện' của Việt Nam - Ấn Độ - hai nước đều cảnh giác trước hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông - Ấn Độ trước đó đã tặng Việt Nam tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos và hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không Akash, theo Times of India .

Đây là cuộc tập trận giữa các quốc gia thuộc "Bộ tứ" là Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia. Mục đích của cuộc tập trận Malabar là củng cố hơn nữa sự thống nhất chiến lược ngày càng tăng trong việc đảm bảo "một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, an toàn và ổn định", chống lại hành vi bành trướng của Trung Quốc, theo Times of India.