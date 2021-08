Covid-19: Bà mẹ mang thai và cho con bú có nên tiêm vaccine?

một giờ trước

Theo TS Nguyễn Hồng Vũ, người hiện đang trong nhóm nghiên cứu vaccine Covid-19 của Trung tâm nghiên cứu ung thư City of Hope tại California, Hoa Kỳ, hiện nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu trên nhóm đối tượng bà mẹ mang thai và cho con bú - vốn được coi là nhạy cảm này.

Do đó, việc tiêm hay không tiêm vẫn là mối băn khoăn của nhiều bà mẹ mang thai tại Việt Nam. Nhiều câu hỏi được đặt ra là kể cả nếu quyết định tiêm thì nên tiêm ở giai đoạn thai kỳ nào? Chọn loại vaccine nào? Đối tượng nào không nên tiêm?

Theo TS Vũ, so với các bà mẹ cho con bú, nhóm phụ nữ mang thai cần cẩn trọng hơn vì quá trình phát triển của thai nhi rất phức tạp và nhạy cảm. Liên quan đến các nguy cơ của phụ nữ mang thai, người ta thường quan tâm đến sảy thai, thai chết lưu, sinh non, dị tật bẩm sinh, tử vong sơ sinh, v.v…

Nên tiêm giai đoạn nào của thai kỳ?

Tuy nhiên, các kết quả cho đến hiện nay dựa trên các thử nghiệm động vật và những dữ liệu thu thập từ người mang thai đã chích ngừa cho thấy việc tiêm vaccine Covid-19 cho bà mẹ mang thai là khá an toàn. Và việc chích ngừa ở giai đoạn sau của thai kỳ (ít nhất sau 3 tháng đầu) thì sẽ an tâm hơn.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt từ California, TS Nguyễn Hồng Vũ nêu ví dụ một nghiên cứu gần đây tại Mỹ trên 3958 bà mẹ mang thai đã chích vaccine Covid-19 cho kết quả như sau: 12.6% bị sẩy thai, 9.4% sinh non, 3.2% sinh con có kích thước nhỏ, 0.1% thai chết lưu.

TS Vũ nhấn mạnh rằng các nghiên cứu cho tới nay chưa cho phép hiểu rõ liệu có 'nguy cơ nhỏ' nào nếu tiêm vaccine Covid-19 trong giai đoạn mang thai hay không vì hầu hết các nghiên cứu chỉ so sánh dựa trên các nhóm đối chứng sẵn có trước đó chứ không phải nhóm đối chứng trực tiếp được lập ra với các đặc điểm tương đồng như trong một thí nghiệm lâm sàng.

"Nếu mắc Covid-19 và phải nhập viện, phụ nữ mang thai có nguy cơ sinh non dao động từ 10% đến 25%, với tỷ lệ cao nhất là 60% khi bệnh trở nặng."

Với bà mẹ có con bú thì sao?

"Các vaccine Covid-19 đang được sử dụng hiện nay cho thấy khá an toàn với bà mẹ cho con bú. Vaccine sử dụng mRNA như Pfizer/BioNTech hoặc Moderna cho thấy rất an toàn vì mRNA là phân tử không bền, rất dễ bị phân hủy sau khi đưa vào người và trình diện kháng nguyên S cho tế bào miễn dịch," TS Vũ nói.

Mức độ hiệu quả và an toàn của vaccine Sinopharm (Trung Quốc)

Ngoài ra, những loại vaccine được làm từ Adenovirus như AstraZeneca hoặc Jassen (Johnson & Johnson) cho đến hiện nay cũng cho thấy khá an toàn vì chúng đã được biến đổi gen để không thể sinh sản trong cơ thể người và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng có thể truyền qua sữa mẹ qua con bằng đường chích ngừa.

"Do vậy, việc cho con bú sữa mẹ trong giai đoạn này ngoài việc cung cấp dinh dưỡng còn giúp cung cấp các kháng thể để tạo một hệ miễn dịch thụ động cho bé chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn."

"Trong đại dịch Covid-19, dựa trên các số liệu hiện có cho đến nay, chúng ta thấy rằng hều hết trẻ em (dưới 18 tuổi) nhiễm Covid-19 đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, trong nhóm này thì trẻ dưới 2 tuổi có tỉ lệ nhập viện cao hơn, có thể do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh.

"Do vậy, các nhà khoa học hy vọng rằng việc truyền kháng thể từ mẹ đã được chích ngừa sang cho con sẽ giúp cải thiện tỉ lệ bệnh nặng ở trẻ sơ sinh"

Ý kiến khác

Ngày càng có thêm bằng chứng vaccine Covid-19 an toàn cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú sữa mẹ. Nghiên cứu cũng chỉ ra chích ngừa vaccine Covid-19 giảm rủi ro phát triển bệnh Covid-19.

Phụ nữ mang thai nếu mắc Covid-19 sẽ tăng thêm rủi ro sinh non và các biến chứng khác nặng hơn của bệnh Covid-19. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chích vaccine có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ hay nam giới.

Các hiệp hội chuyên khoa sản như Hôi Y Khoa Sản-Sơ Sinh (SMM) và Hiệp hội BS sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) đều khuyến cáo phụ nữ mang thai chích vaccine Covid-19. Cụ thể hơn, phụ nữ mang thai khi mắc Covid-19 sẽ tăng rủi ro nhập viện ICU 3 lần so với người không mang thai.

Nên tiêm vaccine nào?

TS Nguyễn Hồng Vũ khuyên các bà mẹ nếu có điều kiện chọn lựa vaccine thì nên chọn loại vaccine nào đã có nghiên cứu khoa học cho thấy chúng an toàn đối với sức khỏe và hiệu quả bảo vệ tốt, chẳng hạn như Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

Lý do là vì hai loại vaccine này đã được sử dụng cho 130.000 phụ nữ mang thai ở Hoa Kỳ mà không có lo ngại về an toàn.

JCVI nói không có nghĩa là vaccine AstraZeneca không an toàn cho phụ nữ mang thai. Nhưng lý do là hiện chỉ có thống kê an toàn cho Pfizer và Moderna, dựa theo thống kê của Mỹ, vì thế JCVI khuyến nghị phụ nữ ở Anh mang thai nên được tiêm Pfizer hoặc Moderna trong lúc chờ thêm số liệu nghiên cứu về các vaccine khác.