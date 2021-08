VN tự tin hơn trước TQ trên Biển Đông nhờ chuyến thăm của bà Harris?

một giờ trước

Có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ khó lòng xoay trục sang châu Á như dự kiến, do đó sẽ ảnh hưởng tới việc kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông, đẩy Việt Nam và các nước Đông Nam Á vào tình thế khó khăn hơn.

Thứ hai, là an ninh. Cụ thể là các vấn đề trên Biển Đông. Trong thời gian gần đây Việt Nam luôn bị Trung Quốc đe dọa. Mới đây nhất, một số tàu thăm dò của Trung Quốc đang hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia và Philippines. Hành động này đã xảy ra liên tục trong mấy năm liên tiếp. Có thể nói Biển Đông là chất xúc tác để mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nước phát triển nhanh chóng dù trước là cựu thù.

Chuyến thăm cho thấy Mỹ rất coi trọng Việt Nam. Năm 2020 thời Trump, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và sau đó cố vấn an ninh Robert C. O'Brien đã tới thăm Việt Nam. Năm 2021, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và nay phó tổng thống Kamala Harris thăm Việt Nam.

Điều này thể hiện sự trấn an, cam kết và quan tâm của Mỹ, rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á để chống lại các tham vọng sai trái, các hành vi hung hăng, cưỡng ép của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bản quyền hình ảnh Thierry Falise/Gamma-Rapho via Getty Images

Bản quyền hình ảnh US Embassy in Vietnam

Bản quyền hình ảnh U.S. Navy via Getty Images

BBC: Ông có hi vọng cải thiện được gì đối với các vấn đề trên Biển Đông của Việt Nam hiện nay (như chủ quyền, các dự án dầu khí, quyền đánh bắt cá tại ngư trường của mình , v.v…) qua chuyến thăm này?

Mỹ nhất quán quan điểm là không đứng về phía nào trong tuyên bố về chủ quyền. Mỹ tôn trọng tự do hải hành, tự do hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chúng ta đã thấy suốt những năm vừa qua, Việt Nam đã phải rút khỏi nhiều lô dầu khí do sự đe dọa từ Trung Quốc. Gần đây, năm 2020, có thông tin Việt Nam chần chừ không dám quyết định có tiếp tục việc khai thác dầu hay không do lo ngại gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Tôi hi vọng với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ tự tin hơn trong bảo vệ các quyền của mình trên Biển Đông.