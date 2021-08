Việt Nam: Đặc xá tù nhân và chuyến thăm của bà Kamala Harris

27 phút trước

Bình luận trước hết về đợt đặc xá 2021, từ Paris, nhà báo tự do Tường An nói với BBC News Tiếng Việt:

"Đã 5 năm rồi, Việt Nam chưa có lần đặc xá nào. Đặc biệt trong suốt hơn nửa nhiệm kỳ của cựu Chủ nước Nguyễn Phú Trọng, ông ấy đã không ban hành bất cứ đợt đặc xá nào. Do vậy, ông Trọng đã bị chỉ trích rất nặng nề.

"Tất nhiên, nhìn vào danh mục các loại tội danh được đưa vào danh sách đặc xá, tôi thấy có tội phá hoại chính sách đoàn kết dân dân tộc, thuộc chương về an ninh quốc gia. Trước đây, tôi danh này chưa bao giờ được đưa vào danh sách đặc xá.

"Do vậy, trong kỳ đặc xá này, sẽ có nhiều tù nhân lương tâm là người sắc tộc thiểu số H'Mong và ở Tây nguyên có liên quan tới Tôn giáo sẽ được đặc xá. Tôi xin nói thêm rằng đây là khu vực được Mỹ quan tâm, và tới thăm nhiều lần trong năm 2019 - 2020.

"Bình thường khoảng vài năm chính quyền Việt Nam lại tổ chức đặc xá. Lý do theo tôi nhận định là nhà tù ở Việt Nam quá tải. Việc công bố đặc xá lần này chưa chắc có liên hệ tới chuyến thăm của bà Kamala Harris."

"Tôi nhớ trong luật có ghi rõ là không đặc xá cho những người phạm tội có liên quan đến "an ninh quốc gia", một cụm từ chỉ chung những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo ở Việt Nam. Thực tế là tôi cũng chưa thấy tù nhân lương tâm nào được thả ra vào dịp đặc xá.

"Tuy nhiên, tôi phải nói là những người hoạt động nhân quyền, những nhà bất đồng, nếu họ bị bắt thì dù họ có nổi tiếng ra sao, họ đã bị bắt giữ bao nhiêu năm, tôi cho rằng quyền được cất lên tiếng nói và quyền được tự do của mỗi người là thiêng liêng như nhau. Cho nên, dù bất cứ ai được tự do trong đợt này ở Việt Nam, thì tôi đều cảm thấy rất vui mừng và tôi nghĩ rằng không ai xứng đáng hơn ai cả.

"Tất cả họ, tất cả những tù nhân lương tâm, những nhà hoạt động nhân quyền, hoạt động xã hội xứng đáng được tự do và trao trả tự do."

Nên thả ai và vì sao?

Trước câu hỏi chính quyền Việt Nam nên hay cần phải trao trả tự do cho những ai, đặc biệt trong giới tù nhân lương tâm, trong đợt ân xá này, và liệu chính quyền Mỹ nên đề nghị chính quyền Việt Nam trao trả tự do cho ai nhân chuyến thăm của bà PTT Harris, các nhà hoạt động chia sẻ quan điểm và đưa ra lời giải thích với BBC.

Bà Tường An nói:

"Trước chuyến đi của bà Harris, tôi thấy rằng nhiều tổ chức, các nhân... đã viết thư cho bà Phó Tổng Thống Hoa Kỳ và giới chức chính quyền Mỹ đề nghị trả tự do cho một số Tù Nhân Lương Tâm. Một bức thư chung của 35 gia đình Tù Nhân Lương Tâm cũng đã được gửi đến bà Harris kêu gọi bà can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho thân nhân của họ.