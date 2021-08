Chuyến thăm của bà Kamala Harris: Làm sao để nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ?

10 phút trước

"Hiện một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam có cái nhìn khá tiêu cực về Mỹ. Họ cho rằng chiến lược của Mỹ chỉ sử dụng Việt Nam để đối phó với Trung Quốc, khi tập trung vào an ninh rất nhiều."

"Cho nên, việc Mỹ nhấn mạnh các hợp tác ngoài an ninh nằm trong nỗ lực của họ nhằm làm dịu góc nhìn trên của phía Việt Nam. Chuyến thăm của bà Harris cũng nằm trong nỗ lực đó," nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chia sẻ với BBC News Tiếng Việt.

'Thăm dò'

Nói với tôi, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương đánh giá: "Hai chuyến thăm liền kề của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Harris cho thấy Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Thông qua các chuyến đi này, Mỹ cũng muốn Việt Nam đa dạng hóa quan hệ với Mỹ, không chỉ đơn thuần vấn đề an ninh và Trung Quốc."

"Nếu như chuyến thăm của ông Austin là an ninh, thì vấn đề trọng tâm của bà Harris là kinh tế, y tế và nhân quyền. Thông điệp ở đây là mối quan hệ giữa hai bên là đa dạng và đa chiều," ông phân tích.

Vấn đề về lòng tin

Ông Phương cho rằng các hợp tác bên ngoài lĩnh vực an ninh là rất quan trọng để tăng cường lòng tin giữa hai nước.

Xác định mối đe dọa

"Một trong những điều quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Mỹ là việc Việt Nam coi đâu là mối đe dọa lớn nhất của mình về mặt an ninh. Muốn xác định được đúng hướng đi chiến lược thì phải nhận định được mối đe dọa lớn nhất của mình nằm ở đâu.", ông Phương nói.

"Theo quan điểm của chính quyền thì mối thách thức an ninh lớn nhất là an ninh đối nội, tức sự ổn định của nhà nước, tính độc tôn của đảng là thứ mà Việt Nam cho là lớn nhất. Trong khi đó vẫn đề chủ quyền lãnh thổ mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng lại đứng hàng thứ hai. Yếu tố an ninh đối nội được đặt lên hàng đầu và Việt Nam coi đối tượng lớn nhất trong vấn đề này là Mỹ."