Hoa Kỳ sẽ 'cụ thể, thẳng thắn' về nhân quyền với Việt Nam?

28 phút trước

"Do đó, chỉ có một cách hiểu duy nhất và đúng đắn là hiểu trên tinh thần của Liên Hợp Quốc, đấy không phải là việc can thiệp vào nội bộ của đất nước nào cả, cụ thể là người ta không can thiệp vào đất nước Việt Nam, mà người ta thấy điều gì lệch đi so với Công ước, lệch đi so với tuyên bố phổ quát, lệch đi so với thiết chế Paris, thì người ta sẽ phải cho ý kiến, và cho ý kiến một cách chụ thể, thẳng thắn, nhưng không gay gắt."