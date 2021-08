Kamala Harris 'công kích' TQ và đề nghị tăng cường hợp tác với VN

một giờ trước

Hợp tác an ninh và các đề nghị hỗ trợ khác cho Việt Nam

Nâng cấp đối tác chiến lược chỉ là vấn đề thời gian?

"Riêng với hai đề nghị tăng cường hợp tác an ninh trên Biển Đông và việc bày tỏ ủng hộ nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện song phương Mỹ - Việt hiện nay, tôi cho rằng Việt Nam đã và sẽ hoan nghênh các đề xuất của Mỹ về an ninh biển Đông, coi đó là đóng góp của Mỹ trong an ninh biển Đông, tự do hàng hải, khích lệ tuân thủ pháp quyền quốc tế về biển. Các đề xuất cụ thể khác đều được đón nhận và hoan nghênh.