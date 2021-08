Toàn văn ‘sách lược’ của Mỹ về chuyến thăm Hà Nội của Kamala Harris

55 phút trước

Mối quan hệ an ninh của chúng tôi đã mở rộng đáng kể khi chúng tôi ủng hộ độc lập và chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã nâng cao năng lực để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm thông qua quan hệ đối tác trong Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu. Mối quan hệ đối tác vốn đã bền chặt và ngày càng phát triển giữa hai dân tộc đã giúp gần 30.000 người Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ, đóng góp gần 1 tỷ đôla cho nền kinh tế Hoa Kỳ và gần đây đã có việc mở văn phòng của Tổ chức Hòa bình tại Hà Nội.

Bản quyền hình ảnh US Embassy in Vietnam

Bản quyền hình ảnh U.S. Navy via Getty Images

COVID-19 và An ninh Y tế:

Ra mắt Văn phòng Khu vực Đông Nam Á CDC mới: Phó Tổng thống đã ra mắt Văn phòng Khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại Hà Nội cùng với Phó Thủ tướng Việt Nam và các Bộ trưởng Y tế từ ASEAN và Papua New Guinea. Văn phòng CDC sẽ thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu bằng cách duy trì sự hiện diện bền vững trong khu vực, cho phép phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa sức khỏe — bất cứ khi nào chúng xảy ra — và củng cố sứ mệnh cốt lõi của CDC là bảo vệ người Mỹ.

Đối phó biến đổi khí hậu:

Hỗ trợ Phát triển và Tiếp cận Thị trường:

Thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ và doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ: Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố dự án Cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân (IPSC), một nỗ lực hàng đầu của USAID trị giá 36 triệu đôla nhằm phát triển doanh nghiệp do phụ nữ và doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ và thúc đẩy tăng trưởng việc làm ở các khu vực nông thôn thông qua việc áp dụng công nghệ mới của Mỹ.