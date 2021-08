48 giờ Kamala Harris ở Hà Nội: Ngắn ngủi nhưng tác động lâu dài

40 phút trước

Thứ Ba 24/8/2021, 10 giờ tối:

Thứ Tư 25/8/2021

10 giờ sáng, Phủ Chủ tịch

10 giờ 56 phút, gặp Chủ tịch nước

Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam về cuộc gặp này nói: "Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc cũng như các diễn đàn đa phương khác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, và mọi tranh chấp tại Biển Đông cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế."