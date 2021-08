Niềm tin trong bang giao Mỹ - Việt có bước 'củng cố mới đầy triển vọng'

'Chưa bao giờ quan hệ tốt như lúc này'

"Có quá nhiều lĩnh vực, không chỉ là vấn đề an ninh, mà hai nước có thể cùng nhau hợp tác và đẩy mạnh vì đời sống và lợi ích của người dân."

"Chuyến đi này hết sức thành công, không chỉ về mặt an ninh mà tôi nhìn thấy những lợi ích khác to lớn hơn phù hợp với lợi ích của cả phía Mỹ cũng như Việt Nam và hy vọng quan hệ này một lúc nào đó nó sẽ thành hiện thực là đối tác chiến lược toàn diện."

Cần hình thành một hiệp định thương mại song phương mới?

Phái đoàn Mỹ do PTT Kamala Harris dẫn đầu hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch tại Hà Nội hôm 25/8/2021

Cơ hội mới trong thời điểm mới?

"Với Việt Nam bây giờ, tầm quan trọng về an ninh không phải là an ninh truyền thống như là những thách thức từ Trung Quốc ở Biển Đông không, mà còn là những vấn đề an ninh mới như năng lượng, môi trường và thêm vấn đề y tế nữa.