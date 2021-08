Đi chợ hộ tại TP HCM: Quân đội rút lui, shipper trở lại

một giờ trước

Việc triển khai quân đội, công an đi chợ hộ và phát túi an sinh tới từng nhà tại TP HCM đã không đáp ứng được nhu cầu của hàng triệu người dân.

Quân đội vào, dạt dào cảm xúc

Cùng với đó, quân đội và công an đã được triển khai.

Chính quyền kỳ vọng lực lượng quân đội hùng hậu có thể kết hợp với các tổ chức chính quyền hoặc cánh tay nối dài của chính quyền, như công an, cán bộ phường, ban quản lý tổ dân phố, khu phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… lấp được chỗ trống của các đội giao hàng dân sự vốn có kinh nghiệm nhiều năm mua sắm và phân phối hàng hóa tới từng góc phố, con hẻm của Sài Gòn.

"Nhu yếu phẩm mua hộ đồng bào, tức tiền đồng bào đã bỏ ra, thì hàng hóa đồng bào nhận được không thể bị ướt dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Do đó, lính không dùng áo mưa che thân mà, thay vào đó, để che hàng hóa," ông viết.

Về mặt này, lực lượng giao hàng chuyên nghiệp của các công ty vốn được quản lý bằng ứng dụng điện thoại, thông thuộc địa bàn, có khả năng tùy cơ ứng biến, tỏ ra có ưu thế vượt trội so với bộ đội chính quy, công an hay lực lượng chính quyền.

Băn khoăn về tính hiệu quả

Hình ảnh quân đội đị siêu thị, giao hàng, phát đồ cứu trợ… được đăng tải trên mạng tạo ra ấn tượng rằng lực lượng này đã "phủ sóng" cả Sài Gòn. Tuy nhiên, trên thực tế, số nơi mà bộ đội có mặt không nhiều. Đa phần thì việc "đi chợ hộ" vẫn do lực lượng cấp phường, khu phố, tổ dân phố thực hiện và thực tế cho thấy họ cũng đang quá tải.

"Có thể chính quyền triển khai quân đội nhằm vào mục đích chính là phòng ngừa bất ổn, vì trong khủng hoảng, nguy cơ người dân nổi dậy do thiếu ăn, do việc phát tiền cứu trợ không công bằng, do thất vọng vì không được cứu chữa là rất lớn," người dùng facebook tên Lê Minh Tâm viết.