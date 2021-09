Covid: Vaccine Nanocovax của Việt Nam đang ở đâu?

Nanocovax do Công ty Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen có trụ sở tại TP HCM nghiên cứu và phát triển.

Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ từ Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ kiêm cố vấn khoa học Ruy Băng Tím cho biết mRNA là chuỗi vật chất di truyền, chứa các thông tin di truyền. Khi tiêm vào người, mRNA sẽ tạo nên protein S của con virus SARS-CoV-2. Protein S này sẽ được sử dụng để tế bào miễn dịch học cách nhận biết và chống lại virus gây bệnh Covid-19 nếu người đó mắc phải virus thật sau này.

"Thực sự, để so sánh vaccine của Novavax với Nanogen là rất khó. Sự so sánh cần dựa trên kết quả nghiên cứu cụ thể, trong cùng điều kiện" theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ.

"Tuy nhiên, để đánh giá được vaccine chúng ta tạo ra có đạt chuẩn về an toàn và hiệu quả bảo vệ hay không thì cần phải dựa vào nghiên cứu khoa học," tiến sĩ Vũ nói.

Và ông đánh giá rằng các thông tin khoa học mà Nanogen đưa ra khá chậm so với tiến độ nghiên cứu.

"Gần đây, báo chí có đưa tin vaccine Nanocovax có hiệu quả bảo vệ là 90%. Đó là một thông tin gây bất ngờ. Thông thường, các vaccine trên thế giới, người ta dựa vào kết quả thử nghiệm giai đoạn ba trên một cộng đồng nhiều người có nguy cơ lây nhiễm cao. Sau khi thử nghiệm một thời gian, so sánh kết quả giữa nhóm dùng vaccine và nhóm dùng giả dược, thì mới kết luận được như vậy," ông Vũ phân tích.

Nhiều thông tin trái ngược

Trong khi cơ quan chức năng tại Bộ Y tế đang rất cẩn trọng, còn giới chuyên môn khá dè dặt trong đánh giá do thiếu thông tin khoa học, thì báo chí đại chúng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội lại tỏ ra hồ hởi trước triển vọng Nanocovax được duyệt khẩn cấp trong nước.

Trên mạng xã hội, những người ủng hộ vaccine "made in Vietnam" chia sẻ tấm hình cùng thông điệp: "Tin vui: Ai chưa được tiêm vaccine hôm nay thì có cơ hội lớn được tiêm vaccine Nanocovax của Việt Nam, vừa an toàn vừa sinh kháng thể cao."

Trang web của Nanogen thông báo tin vaccine NanoCovax được ghi nhận trong hệ thống của WHO

Ngày 28/8, báo Thanh Niên dẫn kết luận từ Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh Quốc gia cho biết, trong trường hợp Nanocovax được lưu hành, những người sử dụng vaccine này cần được theo dõi chặt chẽ về tính an toàn.

Báo cáo của hội đồng này kết luận khá dè dặt rằng "ứng viên vaccine Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn (ngắn hạn) dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a tính đến thời điểm hiện tại".

Chính vì vậy, cần xem xét cẩn thận, kỹ lưỡng, đặc biệt có sự tham vấn của các nhà khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ,… và có những bước đi cẩn trọng từng bước để có thể đánh giá về tính an toàn (ngắn hạn và dài hạn), sự ổn định và sự bền vững của tính sinh miễn dịch, đặc biệt là hiệu quả bảo vệ.

Đến nay, do đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, hồ sơ của Nanocovax vẫn chưa được trình cho WHO để phê duyệt khẩn cấp, nên triển vọng vaccine này được WHO phê duyệt vẫn còn xa.