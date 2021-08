Việt Nam: Về đợt đặc xá hơn 3000 phạm nhân của Chủ tịch nước nhân 02/09

một giờ trước

Báo Công an Nhân dân Online hôm 31/08 cho hay đợt đặc xá năm 2021 tiếp tục một lần nữa khẳng định 'chính sách khoan hồng' đối với người phạm tội, khuyến khích họ 'hối cải, hướng thiện', rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

"Theo Quyết định số 1535, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2021," Công an Nhân dân Online viết.

Tờ Việt Nam & Quốc tế (31/08) viết: "Tại buổi họp báo...Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 cho biết, trong số 3.026 phạm nhân được đặc xá lần này có 283 phạm nhân thuộc các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội về chức vụ.

Theo tờ Tuổi Trẻ , cũng tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành "đã chấp hành xong án phạt tù, không thuộc phạm nhân đặc xá dịp 2/9 năm nay".

"Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong đợt đặc xá năm 2021, có 21 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài , trong đó có 2 phạm nhân quốc tịch Nhật Bản, 10 người TQ, được đặc xá trong trường hợp đặc biệt; 499 phạm nhân là dân tộc thiểu số của Việt Nam, 314 phạm nhân là người có tôn giáo."

Số lượng tù nhân được đặc xá năm 2021 ít hơn so với những lần trong các năm trước, theo nhà bình luận từ Việt Nam

Từ Nha Trang, nhà báo tự do Võ Văn Tạo nói:

"Thật bất công và đáng buồn khi những người lên tiếng tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội của đất nước, những "tù nhân lương tâm", hay còn gọi là chính trị phạm - thực chất là những người tâm huyết với dân với nước, có công chứ không phải có tội, chưa được giảm án hay 'đặc xá' như hàng nghìn tù thường phạm."

Tờ Tuổi Trẻ viết về điểm này: "Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2021 không xét đặc xá với phạm nhân bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn..."

"Còn nhớ, sau lần chấp hành xong án tù vài năm trước, nhà báo độc lập, blogger Trương Duy Nhất có về Bình Thuận ghé thăm tôi, tôi có hỏi anh về sự đối đãi trong tù khắc nghiệt thế nào, anh nói khắc nghiệt nhất là tù ở Nghệ An. Sau đó, anh có thông tin thêm là tù nhân chính trị người sắc tộc thiểu số liên quan Vụ Nhà nước Đề Ga ở đó rất đông, rất khổ sở. Tôi chỉ nghe qua lời anh Nhất kể vậy, chứ chưa thể kiểm chứng. Ở lần đặc xá phạm nhân thiểu số này, tôi không rõ có những tù sắc tộc đó hay không.

"Nó chưa đủ ở chỗ sự kỳ vọng, mong đợi bà Phó Tổng thống nêu vấn đề tự do, nhân quyền liên quan đồng bào các sắc tộc thiểu số và người có tôn giáo ở Việt Nam lên với chính quyền, nhà nước Việt Nam cuối cùng đã chỉ là 'bóng chim tăm cá'. Đồng bào các sắc tộc thiểu số và người có tôn giáo ở Việt Nam theo tôi có phần hụt hẫng, thất vọng về chuyến đi này của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ."

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger, cựu Thiếu tá An ninh từng `nhiều năm làm việc tại Bộ Công an Việt Nam, nói:

"Liệu có những trường hợp do nhu cầu "đối ngoại", như TS. Cù Huy Hà Vũ hay không (ông Vũ đang được tạm hoãn thi hành án để qua Mỹ chữa bệnh), vì cũng là dịp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris qua thăm."

"Thế mà, ngược lại, do 'có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước.' Đó theo tôi là điều đáng tiếc."