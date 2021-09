Hai cựu thứ trưởng Công an mãn hạn tù và cuộc chiến 'đốt lò'

Tin cho hay hai cựu quan chức cấp cao ngành Công an Việt Nam trong một vụ án lớn, vừa được công bố mãn hạn tù, đó là các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.

Hôm 31/8/2021, báo chí đưa tin tại một cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 nhân dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù, không thuộc phạm nhân đặc xá dịp 2-9 năm nay.

Trước đây, ngày 13/6/2019, Tòa an Nhân dân cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với hai quan chức cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân với lần lượt là 30 và 36 tháng tù cùng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

TAND Hà Nội trong phiên tòa sơ thẩm ngày 30/1/2019 đã tuyên phạt 2 nguyên thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân lần lượt là 30 và 36 tháng tù.

Cùng là bị cáo trong vụ án này, ông Phan Văn Anh Vũ bị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên án y án 15 năm tù, tổng hình phạt chung là 30 năm tù; Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), bị tuyên 4 năm tù, tổng hợp hình phạt chung 7 năm tù của TAND TP Hà Nội là 11 năm tù.

Những sai phạm của hai cựu quan chức cấp cao thuộc ngành Công an đều được Tòa án kết luận liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') thâu tóm nhà đất công sản, trong đó ông Vũ đã bị kết án với hình phạt nhiều năm tù qua nhiều phiên xử khác sau.

Hôm 31/8, một số nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam chia sẻ với BBC News Tiếng Việt quan điểm riêng của mình về diễn biến này, cũng như nhân dịp này bình luận về cuộc chiến 'củi lửa, đốt lò' do nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và được Tổng Bí thư đảng ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo.

Từ Nha Trang, ông Võ Văn Tạo, nhà báo tự do nói với BBC:

"Theo luật hình sự Việt Nam hiện hành, thời gian chấp hành án của phạm nhân tính từ ngày bị bắt tạm giam trước khi bị tòa tuyên án. Bị kết án trong vụ án Vũ "nhôm" - tai tiếng, hai thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị tòa phúc thẩm tuyên y án hồi tháng 6/2019 lần lượt là 30 và 36 tháng tù thì có lẽ cũng đã đủ thời gian chấp hành án, nếu chỉ xét về hình thức bề ngoài như vậy.

"Tuy nhiên ở đây, theo tôi điều đáng nói là vụ án Vũ "nhôm" có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát rất lớn tài sản quốc gia, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với chế độ. Tôi cho rằng, nếu không có sự giúp sức của hai ông thứ trưởng công an, ông Vũ "nhôm" không thể gây án với mức độ nghiêm trọng như vậy. Nhưng tòa án chỉ kết án rất nhẹ nhàng với hai ông đó, chỉ theo tội danh "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

"Từ lâu, công chúng đã biết khá rõ tệ nạn hư hỏng trong cán bộ đảng viên cấp cao, nhất là trong ngành công an. Nhưng cơ quan điều tra của Bộ Công an không điều tra về dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ như trường hợp của nguyên tổng cục phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh."