Covid-19: Chính quyền phát báo Nhân Dân cho người ở vùng dịch

24 phút trước

"Món ăn tinh thần" không thể thiếu

Số lượng rất lớn

Giám đốc Công ty In Báo Nhân Dân TPHCM nêu: "Ngoài số lượng Báo Nhân Dân in phát hành hằng ngày như thường lệ, chúng tôi đang in thêm hơn 120 nghìn tờ báo Nhân Dân cung cấp cho bạn đọc trong vùng dịch. Hiện tại, chúng tôi phải cố gắng bố trí thêm một ca nữa vận hành cùng lúc hai máy in.