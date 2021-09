Vụ án Phạm Đoan Trang: Đã hoàn tất điều tra, có thể sớm xét xử?

một giờ trước

Nguồn hình ảnh, Other

Việc cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an TP Hà Nội mới thông báo kết thúc giai đoạn điều tra với bị can Phạm Thị Đoan Trang, mở đường cho các luật sư bào chữa có thể bắt đầu đăng ký bảo vệ thân chủ.