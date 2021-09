Hà Nội: Gia hạn phong tỏa, ùn tắc vì chốt mới, giấy phép đi đường kiểu mới

58 phút trước

Việc áp dụng "giấy phép đi đường mới, có mã vạch" nhưng lại in ra giấy, chứ không phải loại QR lưu trong điện thoại thông minh, khiến cộng đồng mạng xã hội đặt câu hỏi về logic của việc "chống dịch" mà chính quyền HN do ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo áp dụng.

Thủ tục vòng vèo phức tạp về các bên cấp giấy. Ví dụ có cơ quan cấp giấy nhưng sẽ do công an thành phố xác nhận, in ra và cung cấp cho người đi làm, gây thêm tụ tập đông người ở nơi in, cấp giấy.