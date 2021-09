VN đón tiếp cùng lúc Ngoại trưởng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Ngoại giao với các đối tác quan trọng

"Chuyến thăm này quan trọng, rất có ý nghĩa và rất thực tiễn, nó thúc đẩy mạnh hơn hợp tác quốc phòng - an ninh Nhật - Việt trong tình hình an ninh khu vực đang có nhiều biến động phức tạp ở biển Đông… Hai bên cụ thể hóa hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ - công nghiệp quốc phòng, phát triển năng lực thực thi pháp luật trên biển và ở vùng trời trên biển cho Việt Nam và các hợp tác đặc thù khác.

"Cần nhấn mạnh và nhắc lại là Việt Nam và Nhật Bản đã có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, Nhật Bản đóng vai trò ngày càng an quan trọng trong khung FOIP (Ấn Độ Dương - TBD mở và tự do), đóng góp trực tiếp vào đảm bảo an ninh Đông Nam Á, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của Nhật Bản giúp đảm bảo an ninh Đông Nam Á phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam coi Nhật Bản là một đối tác quan trọng về an ninh.