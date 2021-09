Ngày càng có nhiều di dân đi thuyền vào Anh, gồm cả người Việt Nam

Bài báo " Vietnamese migrants fueling record rises in Channel crossing " trích nguồn từ các tổ chức từ thiện về người nhập cư, di dân và tỵ nạn tại Anh cho hay có những thuyền "vào Anh từ Pháp chỉ cách đây vài tuần, có người Việt Nam chiếm một nửa con số 40 người" trên thuyền.

Hồi tháng 2/2021, An ninh Anh đã bắt hai người đàn ông Việt Nam tại Deptford, phía Đông Nam thành phố London vì “nghi buôn người”.

Vụ bắt do Cục chống tội phạm quốc gia (National Crime Agency – NCA) thực hiện hôm thứ Tư 17/02/2021, theo BBC News.

Mới đầu tháng 8/2021, báo The Guardian ở Anh trong bài "Home Office challenged over 'sped-up' removal of Vietnamese nationals" nêu ra vụ việc Bộ Nội vụ Anh gặp phải thách thức pháp lý vì đẩy nhanh quá trình trục xuất một số công dân VN về nước họ.