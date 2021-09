Covid-19: World Bank nói về ‘cú sốc kinh tế’ với Việt Nam

Vì vậy, tôi nghĩ là đúng là có nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức như tất cả chúng ta về vấn đề phong tỏa, nhưng chúng ta cũng thấy là thực trạng có niềm tin rằng nền kinh tế còn nhiều dư địa để phát triển trong tương lai. Do đó, họ sẵn sàng đổ tiền vào nền kinh tế trong tương lai. Đã có sự cam kết và quan tâm cho thị trường Việt Nam.

Chúng tôi nghe thấy có những công ty có đơn đặt hàng đã được chuyển từ miền Nam ra các tỉnh miền Bắc để sản xuất, bao gồm cả ngành dệt may và chúng tôi cũng nghe tin rằng sản xuất điện tử đang được chuyển ra phía Bắc. Một số công nhân đã bị buộc cho nghỉ việc và có cả việc đưa một số công nhân từ Nam ra Bắc để giúp công ty duy trì sản xuất. Tất nhiên, không phải tất cả ai mất việc cũng được chuyển ra Bắc.

Chúng ta cũng nên nhìn vào các công cụ mà chính phủ có như không gian tài khóa. Chính phủ Việt Nam trong vài năm qua, làm rất tốt công việc giảm nợ của họ và cũng thay đổi danh sách các khoản nợ để có thời hạn dài hơn và lãi suất thấp hơn. Chính phủ cũng có thể giảm thuế hơn nữa, hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp để giúp họ. Doanh nghiệp đã được phép giãn hoặc hoãn trả tiền thuế trong năm nay, đó là một điều tốt vì nó cho phép các công ty có nhiều tiền hơn cho các chi phí hàng ngày của họ, đó là một điều tích cực. Vì vậy, họ có các công cụ và may mắn là chúng tôi nghĩ rằng họ có đủ năng lực nếu họ muốn. Nếu họ có thể hỗ trợ nền kinh tế, tổng cầu một khi họ mở cửa nền kinh tế thì sẽ ngay lập tức phục hồi trở lại vị trí và hoạt động trước đó. Đặc biệt là có thể cần điều chỉnh lĩnh vực bảo trợ xã hội như hỗ trợ các hộ gia đình mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra hỗ trợ về cơ bản cho tổng cầu khi họ sắp thoát khỏi tình trạng phong tỏa.

Thật không may là nó không được phát triển như nó có thể phát triển. Và do đó, có vấn đề với việc xác định và cũng như tiếp cận và tìm kiếm người dân và yêu cầu họ đăng ký là người đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ. Vì vậy, tất cả những điều này là do các vấn đề triển khai, sự hỗ trợ tài chính dự kiến ​​đã không thực sự đến được với nhiều người như mong đợi.