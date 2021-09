Covid-19: Hà Nội và TP HCM ngày đầu ‘nới lỏng’

"Trong ngày ghi nhận 234 ca tử vong tại: TP HCM 160 (thấp nhất trong hơn 40 ngày qua), Bình Dương 46, Long An 10, Tiền Giang 6, Nghệ An 3, Tây Ninh 2, Bến Tre 2, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cà Mau, Hà Nội đều một.

"Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 256 ca.Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%)''.