Tàu chiến Anh thăm Cam Ranh, khẳng định Việt Nam quan trọng

một giờ trước

Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward khẳng định: "Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sự cần thiết phải đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vì hòa bình và an ninh toàn cầu."

Quan hệ quốc phòng giữa Anh và Việt Nam

Khóa tập huấn "Các hoạt động về An ninh, An toàn Hàng hải" bao gồm các chủ đề như Luật Hàng hải Quốc tế, Hàng không hàng hải, Các Nguyên tắc tham gia, An ninh Cầu cảng, Tàu Quốc tế, An ninh Hàng hải.