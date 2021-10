VN: 13 tỉnh miền Tây đề nghị tạm ngưng đón dân về trong 15 ngày

35 phút trước

Ở An Giang, sáng 3/10, ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nói trong đêm 2/10, người dân về quê trên 10.000 người. Đến 8h30 ngày 3/10, số người về tỉnh An Giang đã lên trên 15.000 người. Các huyện đã tổ chức đón về 5.221 người. Hiện còn lại 9.966 người chưa bố trí cho các huyện.