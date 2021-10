Covid: Có cảnh dân van lạy xin về quê, còn lãnh đạo VN đi lại miễn cách ly?

Mạng xã hội ghi nhận cảnh một số người dân quỳ lạy công an, dân phòng để được rời khu đô thị về quê

Hướng dẫn cách ly y tế thí điểm

Chính sách bất bình đẳng?

Những ngày qua, video người dân quỳ lạy công an lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh hàng đoàn người tháo chạy khỏi TPHCM cũng được báo chí nhà nước đăng tải hàng loạt.

Hiến pháp Việt Nam (2013) quy định quyền tự do cư trú, tự do đi lại trong điều 23, theo trang của Đài Tiếng nói Việt Nam ( VOV ).

Trang web này, trong một bài hồi tháng 10/2020, viết rằng: "Bất chấp những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực đảm bảo tối đa quyền tự do đi lại cho công dân Việt Nam và nước ngoài trên cơ sở pháp luật Việt Nam và quốc tế."

"Chiểu theo luật pháp Việt Nam, khoản 2, điều 14 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng".