TP HCM: Quân đội đề xuất đưa dân về quê

một giờ trước

“Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn về quê vì nhiều lý do khác nhau, vì điều kiện kinh tế, tiền trọ, gánh nặng mưu sinh và cũng có thể là muốn về bên gia đình, chăm sóc con cái, cha mẹ lớn tuổi… Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP rất thấu hiểu điều đó. Dù với bất kỳ lý do gì, đó cũng là nguyện vọng chính đáng của người dân,” Tuổi Trẻ đưa tin.

Đề xuất của Bộ Tư lệnh TP HCM được đưa ra sau khi truyền thông trong nước liên tục đăng tin, hình ảnh cho thấy hàng chục ngàn người lao động từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã đổ về miền Tây khi các tỉnh, thành này nới lỏng giãn cách từ 1/10.

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện có 3,5 triệu người các địa phương cả nước làm việc tại 4 tỉnh, thành nói trên, trong đó 2,1 triệu người muốn về quê.

UBND tỉnh An Giang cho hay tỉnh đang khẩn trương sắp xếp, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, khu cách ly để tổ chức đón bà con có nhu cầu về quê trong thời gian sớm nhất, nhưng trước mắt ưu tiên người già, phụ nữ mang thai, trẻ em.

Tin cho hay tính đến trưa 5/10, đã có khoảng 50.000 người dân Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố trở về quê, dẫn đến việc nhiều trường học trên địa bàn tỉnh này được dùng để các khu cách ly tập trung do số lượng quá tải.

Trong khi đó báo Tuổi Trẻ có bài ‘ Người dân Nghệ An từ phía Nam tự phát về quê cách ly thế nào? ’ mô tả trong ba ngày qua có khoảng 2000 công dân Nghệ An “tự phát trở về”.

“Hiện nay Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang quản lý 7 khu cách ly tập trung, cách ly cho 1.800 người.

Chính quyền tỉnh Nghệ An cho biết hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước và dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao.