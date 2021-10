Có đúng là ông Lê Đức Thọ hoàn toàn không muốn nhận Nobel Hòa bình 1973?

42 phút trước

Chính trang Giải Nobel trong mục "The Nobel Peace Prize: revelations from the Soviet past" viết "trong nhiều năm, giải Nobel Hòa bình bị một số nhóm trong xã hội Liên Xô coi là vũ khí trong cuộc chiến ý thức hệ giữa Đông và Tây".