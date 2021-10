Covid: Khó gỡ phong tỏa ở các địa phương từng bị làm 'pháo đài?

8 phút trước

Việc chặn "quyết liệt" lưu thông tại các đô thị miền Nam là một trong nhiều lý do khiến hàng vạn lao động đã tháo chạy về quê ngay khi lệnh dỡ phong tỏa được ban ra.

Nhưng cho đến các ngày 10-11/10/2021, ở miền Bắc, báo chí và mạng xã hội phản ánh nhiều người dân bị cản lại, được cho qua, được xe công an dẫn đường, nhưng có nơi người dân bị kẹt trên quốc lộ, không được đi tiếp...

Vẫn theo trang này: "Các địa phương phải nắm chắc tình hình, chia sẻ, phối hợp tổ chức thật tốt việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh và an toàn, an ninh cho nhân dân."

Địa phương không thể đóng cửa?

Không dừng lại ở đây, My Lan thẳng thừng: "Loạn sứ quân, quan lớn nói đàng, quan nhỏ làm nẻo riết dân không biết ông mô đúng, ông mô sai."

Do Minh nói thêm: "Chúng ta đang làm đông cứng lại huyết mạch giao thông cả nước, xem ra còn nguy hiểm hơn cả con virus Covid19. "Phép vua thua lệ làng" không còn là hiện tượng cá biệt."

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ở An Giang ?

Trong tuần qua, người dùng mạng xã hội VN chia sẻ một đoạn ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa ông Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công An tỉnh An Giang và cựu Bí thư tỉnh ủy.

Cũng trong đoạn băng âm thanh này, người được cho là ông Đinh Văn Nơi đã phản đối lệnh của cấp trên điều động quân đội, công an trấn áp người dân.

"Tôi nói thật với anh, làm nhiều cái tôi muốn đập bàn luôn, không phải chuyện đơn giản đâu. Ông cứ phát biểu, ông đòi kêu công an, quân đội đi ra, xách súng xách đạn ra. Tôi không làm đó. Làm cái gì tôi!?"

VnExpress nói: "lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được người có liên quan đến vụ cắt ghép file ghi âm của Đại tá Đinh Văn Nơi với ý đồ xấu."

"Ngày 9/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án 'Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước' liên quan đến đoạn ghi âm bị cắt ghép của đại tá Đinh Văn Nơi."