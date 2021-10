'Thảm sát' chó ở Cà Mau: Người chủ muốn tìm luật sư 'để đòi lại công bằng cho đàn con'

Muốn tìm công bằng cho 'đàn con'

"Tôi xin phép kêu người thân tôi lại đem chó về nuôi. Sau khi cách ly ra tôi sẽ nhận lại tôi nuôi. Có một anh công an đồng ý, ghi lại họ tên rồi cho đem về. Nhưng có cô bác sĩ, y tá nào đó tôi không biết, là không cho tôi đem về vì lý do chó tôi nhiễm bệnh, làm lây sang cộng đồng."

Trước đó, ông nói với BBC rằng ông nuôi đàn chó 15 con được khoảng 6 năm, ông thương chúng như con. Đàn chó là do chó mẹ đẻ ra chó con, chứ ông không xin ở ngoài.

Ông làm phụ hồ ở Long An, mỗi ngày kiếm được 350.000 đồng, ông mua thức ăn cho đàn chó hết 100.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên BBC, ông Hùng cũng cho hay tình hình sức khỏe của hai vợ chồng không tốt. Mấy bữa trước ông đã phải thở oxy. Ông Hùng muốn tập trung điều trị Covid trong khu cách ly. Do đó, ông mong muốn cộng đồng trợ giúp, đòi lại công bằng cho đàn chó của ông trong thời gian ông điều trị bệnh.

Luật sư nói gì?

Theo luật sư Phùng Thanh Sơn, việc tiêu hủy động vật là trung gian truyền bệnh là một biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng dịch được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007. Theo đó, động vật là trung gian truyền bệnh sẽ bị tiêu hủy.

"Đàn chó có thể bị liệt vào động vật trung gian truyền bệnh và phải tiêu hủy nếu cơ quan y tế xét nghiệm cho kết quả đàn chó mang tác nhân gây bệnh Covid-19. Do đó theo tôi, nếu cơ quan chức năng có bằng chứng chứng minh đàn chó này mang virus Covid-19 và có khả năng truyền bệnh thì việc tiêu hủy là đúng quy định hiện hành." ông Sơn nói với BBC News Tiếng Việt.

Câu chuyện nổi tiếng thế giới

Trên các trang mạng xã hội tiếng Anh những giờ qua, nhiều người chia sẻ tin 'Vietnam brutally killed 15 dogs", hoặc "15 innocent dogs got beaten to death in Vietnam".