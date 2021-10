Hòa đàm Paris: Ông Lê Đức Thọ 'cương quyết' và 'sắc sảo' khi đối đầu Kissinger

Ngày 1/5/1985, tờ The New York Times trong bài viết 'Kissinger and Le Duc Tho meet agian, and bitterness shows' trích dẫn Bryant Gumbel nói rằng: "ông (Lê Đức Thọ) vượt trội so với Henry Kissinger trong Hòa đàm Paris" [the man who outsmarted Henry Kissinger at the Paris peace talks].