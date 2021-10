Covid-19: 'Tổn thương, chia sẻ' bên ngoài Việt Nam, chuyện giờ mới kể

một giờ trước

Cô đơn giữa dịch

Con đường lập tổ chức từ thiện

Gắn kết

"Vào lúc dịch hoành hành, có ngày chục ngàn ca nhiễm, tính cộng đồng lại lên cao. Nhiều người Việt ở đây có kinh nghiệm, sáng kiến. Ví dụ, cửa hàng Bánh mì Bảy, có người trước đây là phụ huynh trường chúng tôi, giờ liên hệ nói muốn giúp may quần áo bảo hộ. Làm việc này, thì cần có tình nguyện viên."

"Có bác ở khu Hackney, từng là thợ cắt may, cho mượn nhà xưởng. Máy may không biết bao nhiêu năm tuổi, họ lôi lại, và bắt đầu ngồi may đồng phục. Tự hào lắm."