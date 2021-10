Thấy gì trước phiên tòa xử nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương?

một giờ trước

Gia đình chưa được gặp Trịnh Bá Phương

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt sáng 23/10, Đỗ Thị Thu, vợ nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho hay, sau nhiều đơn thư kiến nghị, hôm 21/10, gia đình bà nhận được thư của TAND TP Hà Nội, gửi đến ban giám thị trại tạm giam số 1 công an TP Hà Nội "để giải quyết theo đúng pháp luật".

"Theo tôi được biết thì theo đúng pháp luật, tôi phải được gặp chồng. Nhưng ngày 22/10, khi tôi đến trại tạm giam số 1 thì cán bộ Ngọc Anh ra nói không được gặp vì lý do dịch bệnh," bà Thu nói.

"Trong khi hiện nay chính phủ đã cho mở cửa trở lại các hoạt động rồi. Nhưng họ vẫn lấy lý do dịch bệnh để không cho gia đình tôi thăm gặp anh Phương. Chỉ còn 10 ngày nữa là phiên tòa xử anh ấy diễn ra."

Gia đình mong gặp Phạm Đoan Trang trước phiên tòa

Ông Trực nói ông mong muốn sự việc này sẽ sớm được giải quyết. Tuy nhiên ông không hi vọng nhiều bởi theo ông, quyền cơ bản nhất là được thăm thân gia đình ông cũng chưa được đáp ứng thì không dám mong gì các kiến nghị 'xa xỉ' khác được chấp nhận.

"Đồng Tâm có thể là một trong những lý do trực tiếp khiên Đoan Trang bị bắt"

Báo Công an Nhân dân ngày 8/10/2020 có bài viết về nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang, trong đó có đoạn:

Luật sư nói gì?

Các luật sư đại diện cho Phạm Đoan Trang mới đây đã có một văn bản kiến nghị gửi tới TAND TP Hà Nội, Trại giam số 1, Giám đốc Công an Hà Nội, về tình trạng sức khỏe của bà.

Vết thương cũ ở hai chân của bà nhiều lần đau nhức khiến cho việc di chuyển hết sức khó khăn nhất là trong thời tiết lạnh giao mùa. Các vấn đề này kéo dài một năm qua mà không được điều trị kịp thời khiến sức khỏe của bà Trang suy giảm. Hiện tại cân nặng của bà chỉ còn 48kg (sụt 10kg so với thời gian mới bị tạm giam).

Việc này, theo các luật sư, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của bà Trang. Trong khi theo Hiến pháp Việt Nam và các luật hiện hành, quyền được bảo hộ về sức khỏe và được chăm sóc y tế của bị can, bị cáo phải được đảm bảo.

Quốc tế nói gì?

Ngay sau khi Phạm Đoan Trang bị bắt, New York Times có bài viết đề cập đến bức thư bà Trang để lại, trong đó đề nghị những người ủng hộ bà không tổ chức chiến dịch đòi trả tự do cho bà, mà tiếp tục đấu tranh cho tự do bầu cử và chấm dứt chế độ độc đảng ở Việt Nam.