Hai năm vụ Essex: Vượt biên vào Anh, người Việt gặp gì?

một giờ trước

Nhập cư bất hợp pháp theo một hình thức mới

Đó là họ mua những chiếc thuyền nhỏ, hoặc xuồng cao su để đưa người nhập cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh Quốc từ eo biển English Channel, theo BBC đã có khoảng 17,063 người đến Anh theo hình thức này tính từ đầu năm 2021, con số này cao hơn gấp đôi so với 8460 người vào năm ngoái.

Trong những người nhập cư theo hình thức này có cả những người Việt Nam, tôi đã may mắn có nhiều cuộc trò chuyện với những người Việt đi xuồng đến Anh và hiện đang sống trong những khách sạn tại London được cung cấp bởi Clearsprings Ready Homes một trong những đối tác của Bộ Nội Vụ (Home Office) bên cạnh Serco và Mears Group.

Những khó khăn không tưởng

Sau khi đại dịch Covid-19 tạm ổn, họ đưa cho những kẻ buôn người số tiền 6000 bảng Anh để có thể đi xuồng từ Pháp sang Anh, đây là lựa chọn tối ưu và rẻ tiền. Trong khi nếu muốn đi container sang an toàn và không phải trong những thùng lạnh, họ phải trả số tiền lên đến 18,000 bảng Anh, một con số quá lớn đối với họ.

Theo chia sẻ của cô Lan (tên đã được thay đổi) quê gốc ở Nghệ An, là một người mẹ đơn thân (single mom) sống trong khách sạn của Bộ Nội Vụ tại London, số tiền hàng tuần cô nhận được là 40 bảng từ thẻ ngân hàng do Migrant Help cung cấp. Số tiền đó chỉ đủ cho cô trang trải chi phí sinh hoạt hàng tuần, đi kèm với đó là ba bữa ăn hàng ngày miễn phí nhưng đó đều là những món ăn rất khó ăn cho khẩu vị người Việt nói chung, cũng như những vật dụng cho việc chăm sóc con nhỏ từ xe đẩy, bình sữa và hàng tuần sẽ có một hộp sữa bột cho con của cô. Sau 1 năm thì cô cũng được Bộ Nội Vụ chuyển đến nhà tạm lâu dài ở rìa London cách Stratford khoảng hai tiếng đi tàu.