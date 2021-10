Phil Robertson nói về vụ xử Facebooker Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo Sạch'

22 phút trước

Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở tại New York, ông Phil Robertson nói rằng Việt Nam không nên coi truyền thông là "kẻ thù của nhà nước".

Trang Tuổi Trẻ đăng tin cho hay các bị cáo bị xử theo điều 331, Bộ luật Hình sự."Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Họ là Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ Long An), cùng Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội, xét xử vắng mặt).

Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở tại New York, ông Phil Robertson vừa lên tiếng về vụ Facebooker Trương Châu Hữu Danh và cộng sự

"Theo tòa, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhóm này đã lợi dụng mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương; xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ, qua đó xâm phạm đến nhiều cá nhân, cơ quan tổ chức…"