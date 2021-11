Fulbright VN hủy sự kiện sách của cựu Đại sứ Mỹ vì 'ai đó không thích'?

một giờ trước

Sự kiện trực tuyến chia sẻ về cuốn sách "Nothing Is Impossible" (Không gì là không thể) của Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius ở Đại học Fulbright Việt Nam đột ngột bị hủy bỏ mà không có thông báo về nguyên do khiến nhiều người thắc mắc.