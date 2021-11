Giới quan sát bình luận phiên tòa xử ông Nguyễn Duy Linh

Sau đó, vẫn theo VOV, ông Nguyễn Duy Linh đã "gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh, gửi lời xin lỗi đến Bộ trưởng Bộ Công an về hành vi sai lầm của mình. Bị cáo Linh mong muốn, ngay tại tòa có thể tác động tới gia đình trong chiều nay hoặc ngày mai sẽ khắc phục số tiền 5 tỷ đồng đã nhận từ Phan Văn Anh Vũ."

Một phiên tòa kỳ lạ, đặt nhiều dấu hỏi

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá An ninh từng có nhiều năm làm việc tại Bộ Công an Việt Nam nói:

Các mức án đề nghị có 'xứng đáng'?

"Ở đây tôi cho rằng vụ án ông Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ của ông Vũ Nhôm cho thấy lại có thêm một vụ án mà qua đó bộc lộ thêm một hiện trạng rất đáng báo động đối với an ninh của đất nước, quan chức cao cấp làm đến các chức vụ cao cấp như Thiếu tướng, Trung tướng, Tổng cục phó, Tổng cụ trưởng, Thứ trưởng v.v... trong ngành công an nói chung và ngành an ninh, tình báo thuộc Công an nói riêng đi tù cả mớ.