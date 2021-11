Cựu lãnh đạo tình báo Nguyễn Duy Linh khai nhận 5 tỷ VND để rồi nhận án 14 năm tù

một giờ trước

Nguồn hình ảnh, thanhnien.vn Chụp lại hình ảnh, Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên xử

TAND TP Hà Nội vào ngày 6/11 tuyên phạt Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Truyền thông Việt Nam đưa tin bị cáo Nguyễn Duy Linh, 50 tuổi, xin phép vắng mặt tại phần tuyên án "vì lý do sức khỏe".

Tòa tuyên án sau khi bị cáo Nguyễn Duy Linh thừa nhận mình đã nhận 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ, cựu nhân nhân viên của Tổng cục Tình báo và có hàm Thượng tá, và là doanh nhân làm việc trong mảng "doanh nghiệp sân sau" của Bộ Công an Việt Nam.

Cũng giống Linh, Vũ (còn được gọi là "Vũ nhôm") đã bất ngờ xin thay đổi lời khai, nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát nêu trong cáo trạng của vụ án đưa nhận hội lộ này.

Tòa tuyên phạt Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", cộng các án 30 năm tù đã nhận trong 4 vụ xử trước, tổng cộng là 30 năm tù.

Một bị cáo nữa trong vụ xử sơ thẩm này là Hồ Hữu Hòa, được mô tả là hành nghề "tư vấn về phong thủy" bị phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội "Môi giới hối lộ" và được trả tự do tại tòa vì "đã chấp hành xong hình phạt" theo tổng số ngày từ khi bị bắt (12/03/2019) tới nay đúng bằng án tòa tuyên.

Đáng chú ý là trong phần thẩm vấn một ngày trước đó (vào sáng 5/11), bị cáo Nguyễn Duy Linh chỉ thừa nhận được Phan Văn Anh Vũ tặng quà bằng thuốc lá, xì gà nhưng không có tiền.

Bất ngờ thừa nhận 'đã nhận 5 tỷ VND'

"Tuy nhiên, chiều cùng ngày cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bất ngờ thừa nhận đã nhận được số tiền 5 tỷ đồng do Vũ "nhôm" gửi đến, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và lực lượng Công an Nhân dân", theo báo Người Lao động.

Cáo trạng mô tả giữa năm 2017 Vũ bị điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thuộc công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương và đã nhờ Hòa "tiếp cận với Linh để nhờ giúp đỡ và tìm hiểu thông tin".

"Sau khi nhờ Linh giúp đỡ trong quá trình bị xử lý, Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Linh báo cho Vũ biết nội dung, Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Vũ, Linh và Hòa," báo Công an Nhân dân đưa tin.

Đại diện VKSND được truyền thông dẫn lời cho rằng các bị cáo "phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung".

Nguồn hình ảnh, nld.com.vn Chụp lại hình ảnh, Phan Văn Anh Vũ (trái), Nguyễn Duy Linh (giữa) và Hồ Hữu Hòa (phải) tại phiên xử.

Tin cho hay Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1971, con của một thượng tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi khai đã nhận hối lộ 5 tỷ đồng, đã xin lỗi gia đình, nhà nước và nói "bị cáo không sống được bao lâu" và rằng "ở tuổi đời đã lớn, phải ngồi tại tòa đã là một trừng phạt lớn về mặt danh dự".

"Hiện giờ sức khoẻ của tôi rất yếu, cũng không mong muốn gì cả chỉ mong HĐXX xem xét sức khoẻ, cống hiến, thân nhân để cho tôi nhận khoan hồng," nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo nói tại tòa.

Cáo trạng nói trong quá trình điều tra "thầy phong thủy" Hồ Hữu Hoà nhiều lần thay đổi lời khai, không nhận tội vì trước khi bị khởi tố, trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra, Hòa đã nhiều lần đến nhà Nguyễn Duy Linh và bị Linh đe dọa "cậu mà khai báo điều gì bất lợi cho tôi thì cậu đi xa đó".

"Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Linh đã nhận tiền và gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Vũ "nhôm" biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn," theo Thanh Niên.

Đáng chú ý là thông tin từ cơ quan điều tra cho biết từ ngày 7/4 tới 17/7/2018, tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an, Vũ được mô tả là chủ động tự viết 6 bản tự khai, tường trình về việc đã 5 lần đưa tiền cho Nguyễn Duy Linh thông qua "người của Linh" với số tiền lần lượt là 500.000 USD, 10 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1 triệu USD và lần thứ 5 đưa 1 triệu USD.

Hiện chưa rõ TAND TP Hà Nội dựa trên cơ sở nào để chấp nhận lời khai của các bị cáo rằng số tiền đưa nhận hối lộ là 5 tỷ đồng, bị vênh khá nhiều so với số tiền Vũ từng khai trước đây.

Có nhiều điều lạ trong vụ xử

Nguồn hình ảnh, thanhnien.vn Chụp lại hình ảnh, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) thay đổi lời khai và cuối cùng nhận đưa hối lộ cho Nguyễn Duy Linh trong vụ án này.

Cựu Thiếu tá An ninh Nguyễn Hữu Vinh từng có nhiều năm làm việc tại Bộ Công an trước phiên tuyên án nói với BBC News Tiếng Việt như sau:

"Khi tòa hỏi để xác định lại việc bị cáo công nhận đã nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Vũ "nhôm", bị cáo chỉ gật đầu (2 lần) mà tòa không yêu cầu trả lời nghiêm túc, rành rẽ. Hiện tượng này trái ngược với thực tế của nhiều phiên tòa khác.

"Đặc biệt, một điều sơ đẳng nhưng vô cùng quan trọng, tòa lại bỏ qua (hay chưa làm, để tới sáng mai?). Đó là trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Như thế có khả năng Viện, Tòa đã bỏ lọt tội phạm, thậm chí tội phạm gộc.

"Một vụ án lớn, đối tượng cao cấp, trong ngành công an, mà chỉ hỏi cung có 10 ngày đã có kết luận điều tra, dù bị cáo vẫn không nhận tội. Trong khi thực tế, các trường hợp tương tự, phải mất nửa năm, một năm.

"Rồi tại tòa, bị cáo nhận tội. Như vậy, cần phải xác định tội trạng "nhận hối lộ" này diễn ra chi tiết thế nào, có đúng như bị cáo khai (số tiền, diễn biến đưa/nhận…), tiền đã được sử dụng ra sao, có đồng phạm không - có đưa bớt cho ai không (vì bị cáo không có quyền quyết định về tố tụng với Vũ "nhôm", chỉ đóng vai trò "môi giới" để "chạy án" thôi)...

Nhà báo Võ Văn Tạo, người cho BBC biết ông có 10 năm kinh nghiệm làm Hội thẩm nhân dân tại Tòa án Nhân dân TP Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, nêu bình luận của mình:

"Ở đây tôi cho rằng vụ án ông Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ của ông Vũ Nhôm cho thấy lại có thêm một vụ án mà qua đó bộc lộ thêm một hiện trạng rất đáng báo động đối với an ninh của đất nước, quan chức cao cấp làm đến các chức vụ cao cấp như Thiếu tướng, Trung tướng, Tổng cục phó, Tổng cục trưởng, Thứ trưởng v.v... trong ngành công an nói chung và ngành an ninh, tình báo thuộc Công an nói riêng đi tù cả mớ.

"Mà đây lại là những ngành có chức năng bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia mà lại vi phạm pháp luật, mà lại gây ảnh hưởng cho đất nước, quốc gia như thế, thì rất đáng quan ngại, và tôi nghĩ có lẽ đây chính là lý do vì sao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải trực tiếp hơn trong việc tham gia và lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương," ông Võ Văn Tạo nói với BBC Tiếng Việt.

Theo điều 354 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam thì "Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

Chụp lại hình ảnh, Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Vinh về vụ Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên."

Các vụ án tham nhũng thời gian qua, gồm cả vụ khởi tố một cựu thứ trưởng y tế, khiến một phần dư luận cho rằng công cuộc "đốt lò" của TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn không ngừng nóng.

Mặt khác, cũng có các ý kiến cho rằng từ dầu khí, xây dựng đến giáo dục, y tế, hải quân, công an, an ninh tình báo, các ngành ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo hiện nay của Đảng CS cũng đã ngấm quá sâu vào tham nhũng nên cách "chống tham nhũng" như hiện nay không đạt kết quả rốt ráo.

Cùng thời gian diễn ra vụ xử, Bộ trưởng Công an VN, đại tướng Tô Lâm có chuyến thăm và làm việc tại Anh và Pháp.