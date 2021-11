Bộ trưởng Tô Lâm 'thuộc số thực khách cuối cùng' ở Anh được Salt Bae 'rắc muối đút thịt'?

Nguồn hình ảnh, TikTok Chụp lại hình ảnh, BBC News bản tiếng Anh viết "Tô Lâm, ngồi giữa, được đút cho ăn miếng steak đắt hơn lương tháng của ông ta".

Đầu bếp 'siêu sao' người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçe sẽ không còn đích thân phục vụ khách tại nhà hàng ở London, vì anh sẽ bay sang Saudi Arabia quảng bá cho nhà hàng mới mở.

Cùng ngày thứ 5/11, khi Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an VN, và thiếu tướng Tô Ân Xô được lên hình của trang video do Nusret Gökçe cho quay cảnh ăn thịt bò 850 bảng', người đầu bếp nổi tiếng khoe trên Instagram: "Chủ Nhật (7/11) là ngày cuối cùng của tôi ở London dễ thương. Tôi sẽ đến Riyadh để mở nhà hàng thứ 28 của mình."

Một loại khách hàng thích thú được đích thân Nusret Gökçe phục vụ món bò dát vàng.

Có lẽ vì thế đầu bếp nổi tiếng này cần thân chinh đi Saudi Arabia một thời gian để mở nhà hàng tại đây.

Nusret Gökçe, người gốc sắc tộc Kurdish, sinh năm 1983 ở Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng hơn với nick Salt Bae: Salt là muối, còn Bae là tiếng lóng chỉ cậu bé giỏi nghề chơi trong giới nhạc hip-hop.

Anh chỉ mới mở nhà hàng thịt steak house ở London từ 23/09 tại khu phố đắt tiền Knightsbridge.

Mắc tiền quá không được hoan nghênh?

Theo báo chí Anh, nhà hàng của anh ở London được gọi là nhà hàng đắt tiền thứ hai toàn thế giới, chỉ sau Sublimotion ở Tây Ban Nha.

Có 39 triệu người theo trên Instagram, Salt Bae biết dùng mạng xã hội để duy trì tiếng tăm và thường ghi hình các thực khách nổi tiếng.

Leonardo DiCaprio, David Beckham, Jason Statham và Naomi Campbell là những ngôi sao thể thao, điện ảnh hoặc ngành thời trang đã từng tới ăn trong chuỗi nhà hàng thịt bò của Salt Bae.

Một tờ báo Anh tuy thế phê phán ông chủ triệu phú rằng "quảng cáo tuyển nhân viên mới đây của Salt Bae nói quán chỉ trả lương 12 bảng/giờ, bằng một lon nước anh ta bán cho khách".

Tờ Evening Standard cũng nói các đầu bếp "chính ngạch" ở London "không mến gì anh ta".

Đầu bếp của một quán có một sao Michelin, ông Daniel Clifford gọi Nusret Gökçe một cách mỉa mai là "Mickey Mouse chef", hàm ý diễn vớ vẩn hơn là nấu ngon, còn đầu bếp Marco Pierre White nói thẳng ông "không hề biết tay này là ai".

Một số nhà bình luận về ẩm thực ở Anh cho rằng đầu bếp gốc Thổ Nhĩ Kỳ này dùng phần trình diễn để khỏa lấp đi những yếu tố khác và thực đơn gần 1000 bảng cho một bữa thịt bò là quá mức.

Ngay sau khi quán mở cửa vài hôm, Rhys Thomas viết trên trang London TimeOut chuyên về bình luận các quán ăn, bar, pub ngày 27/09:

"Một điều mà quán ăn này, với các món mới, có vẻ không có nhiều trong mục bình luận (thin on reviews) chính là khẩu vị (taste factor). Chúng tôi có thấy một cặp đôi nói "YUMMY" và "why so tasty" , gợi ý rằng đồ ăn ít ra cũng tốt."

Miếng ăn 'sai thời điểm' làm nổi danh Bộ Công an VN

Tuần qua, video clip quay cảnh anh phục vụ món bò dát vàng cho đoàn khách, có mặt Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, khiến nhiều người ở Việt Nam xôn xao.

Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình Chụp lại hình ảnh, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, được "Thánh rắc muối" Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng

Video ấy được cho là quay tại nhà hàng ở London, được Nusret Gökçe đưa lên TikTok để quảng bá nhưng sau đó đã bị xóa, tuy đã bị nhiều người Việt sao chép và chia sẻ trên mạng.

Có hàng chục tờ báo quốc tế và cả các đài lớn như BBC News ở Anh, ABC News ở Úc...cũng đưa tin.

Nhưng vụ việc thu hút các báo tại Anh nhiều hơn cả

Việc thể hiện sự xa hoa của ông Tô Lâm và phụ tá xảy ra đúng vào tuần cả nước Anh bị hút vào các nỗ lực, cam kết bảo vệ môi trường nhân hội nghị COP26 ở Glasgow.

Giới chức Anh bị phê phán đã không làm đủ để cứu rừng nguyên sinh tại Brazil vốn bị đốt phá để lấy đất nuôi bò.

Việc ăn thịt bò cũng bị một số nhà vận động phê phán vì lý do "phá rừng" nói trên và bò thải ra nhiều khí methane, góp phần vào tăng độ nóng của khí quyển.

Trước hội nghị Glasgow, các báo Anh đồng loạt đăng thông điệp của nhà báo, nhà tự nhiên học Sir David Attenborough đề xuất bảy hành động cấp thời để các chính phủ và người dân cứu Trái Đất trước thảm họa.

Trong các đề xuất ông nêu ra, số 5 là "Nuôi trồng thông minh hơn và ăn ít thịt hơn. Cần giảm lượng thịt tiêu thụ trên toàn cầu, nuôi trồng dùng ít đất hơn và cắt giảm thịt đỏ, nhất là thịt bò, để giảm cả lương thực nuôi bò mà hiện đang chiếm 60% số đất nông nghiệp."

Cùng lúc, phong trào chống tầng lớp trên, lên án các hành vi lãng phí của giới có tiền, có quyền cũng khiến dư luận và báo chí Anh để ý hơn đến "quan chức cộng sản VN ăn thịt bò tiền nghìn".

Báo The Sun ngày 5/11 chạy tít: "Communist leader causes outrage after being hand-fed a gold-plated steak by celebrity chef Salt Bae" - tạm dịch: "Nhà lãnh đạo cộng sản gây phẫn nộ bị được mớm steak bọc vàng bởi tay đầu bếp tiếng tăm Salt Bae".

BBC News bản tiếng Anh thì viết rằng ông Tô Lâm "được đút cho ăn miếng steak đắt hơn lương tháng của ông ta".

Báo Daily Mail ngày 5/11 có tựa: "'Vietnamese communist official' is caught being 'hand-fed £1,450 gold-covered steak at Salt Bae's London restaurant'" - tạm dịch "Quan chức cộng sản VN bị bắt quả tăng được đút thị́t bò dát vàng giá 1450 bảng ở quán của Salt Bae tại London".

Trang báo này trích những bình luận của người có vẻ mang tên họ VN nói: "Ăn như thế khi hàng triệu người đang đau khổ vì Covid. Cạn lời."

Một ý kiến khác của Konchag Norbu nói: '"Không chỉ vậy, nuốt steak ngay khi có hội nghị về khí hậu thật là sự vô cảm đáng buồn nôn."

Cũng có ý kiến trên Facebook của người Việt cho rằng đây là "chuyện vớ vẩn" ai đó bịa ra hoặc Tướng Tô Lâm "được nước ngoài chiêu đãi".

Một số người khác thì tin rằng có những quan chức VN quen ăn sang rồi nên không để ý đến "thông điệp" họ gửi ra khi ăn uống xa hoa ở nước ngoài.

Facebooker B Nguyen viết:

"Tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 26, để cùng cả thế giới tìm cách ngăn chặn sự thay đổi khí hậu của Hành tinh, đặc biệt về hậu quả nhà kính của khí thải CO2, thì anh Lâm với bữa ăn thịt bò đã góp phần phá hoại môi trường. Anh Lâm không đủ trình độ để hiểu, với bữa ăn này cả thế giới biết rằng, những cam kết mà Việt nam tuyên bố về bảo vệ môi trường mà thủ tướng Chính vừa cam kết chỉ là lời nói xuông. Anh Lâm chắc chắn cũng không biết: để sản xuất một kg thịt bò cần tới 14.500 lít nước, và thải ra 60 kg khí CO2. Về nạn phá rừng, xây các biệt phủ, làm các bộ bàn ghế khủng thì Việt nam đang đứng đầu thế giới. Hôm 26.10, khi thủ tướng Vương quốc Anh, điện đàm với thủ tướng Việt nam cũng nhắc về vấn đề này."

Điều đáng chú ý là đến 07/11/2021 báo chí Việt Nam hoàn toàn không đưa gì về "bữa tiệc thịt bò dát vàng" của Bộ trưởng Tô Lâm.

Nguồn hình ảnh, Twitter/@nusr-ett Chụp lại hình ảnh, Gokce đăng hình mình và Tổng thống Maduro trong quán ở Istanbul. Các báo quốc tế hồi 2018 đưa tin về cơn phẫn nộ (fury) ở Venezuela khi xem video ông Maduro hút xì gà, ăn steak đắt tiền lúc công du nước ngoài

Tuy thế, một số người dùng Facebook ở Việt Nam kín đáo chia sẻ lại bài trên trang VnExpress hồi tháng 9, về chuyện một quán của Nusret Gökçe ở Istanbul đón tổng thống Venezuela.

Bài báo có tựa đề "Đầu bếp nổi tiếng bị tẩy chay sau khi phục vụ Tổng thống Venezuela."

"Những người chỉ trích cho rằng đầu bếp đã phục vụ Tổng thống Maduro một bữa ăn thịnh soạn trong khi người dân [nước ông] không đủ ăn."

Các báo quốc tế hồi 2018 đưa tin "Dân Venezuela phẫn nộ trước video ông Maduro hút xì gà, ăn steak đắt tiền ở Istanbul".