Covid-19: Việt Nam chuẩn bị bước vào cuộc sống 'bình thường mới'

một giờ trước

Hà Nội ghi nhận 80 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với số nhiễm kỷ lục hôm thứ Ba, 268 trường hợp.

Vaccine, thuốc điều trị, giám sát y tế và cách ly tại nhà

"Bây giờ chúng ta tiêm, tiêm và tiêm, tiêm cho thật an toàn," ông Vũ Đức Đam nói.

Áp dụng khác nhau tại các địa phương

Nay, với tình hình các ca nhiễm mới liên tục được ghi nhận với số lượng lớn ở thủ đô, Phó giám đốc CDC Hà Nội nói các cơ sở cách ly tập trung của Hà Nội có khả năng tiếp nhận từ 60 ngàn đến 70 ngàn F1. Do vậy, ông nói, phương án cách ly tại nhà chỉ được cân nhắc khi cả thành phố có khoảng 100 ngàn người F1 trở lên, theo báo Lao động.

Kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh

Các ca F1 được ghi nhận với số lượng thấp hơn nhiều so với F0, chỉ trên 3,2 ngàn ca cách ly tập trung và khoảng 16 ngàn người cách ly tại nhà.

Một số người cho rằng tình trạng trên khiến có thể có những trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng không được làm xét nghiệm, không được giới chức ghi nhận, và do đó rất có thể con số nhiễm bệnh, tử vong do đại dịch cao hơn so với số liệu công bố chính thức.