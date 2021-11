TS Nguyễn Quang A: Lãnh đạo Hà Nội muốn 'tâng công' và mặc kệ dân bất bình?

một giờ trước

TS Nguyễn Quang A: Chính quyền Hà Nội đưa ra một quyết định rất vô lối và thực sự là phân biệt đối xử đối với người dân ở bốn quận nội đô. Họ đưa ra lý do là vì những nơi này đông người thì đó không phải là lý do chính mà lý do chính là nơi đó có các cơ quan trung ương, đầu não như cơ quan đảng, chính trị, ngoại giao… Thực ra bốn quận đó chưa chắc là có mật độ dân cư đông hơn các quận khác. Tôi thấy lý do đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. F1 đâu phải là người nhiễm virus Covid. Ngay kể cả nếu nhiễm và không triệu chứng hay nhẹ thì cũng nên để người ta ở nhà để tự chăm sóc hoặc tổ y tế lưu động chăm sóc. Chắc là Hà Nội này muốn tâng công với lãnh đạo hay sao mà phải siết bốn quận này.