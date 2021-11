Phát hiện, kiến giải mới về vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong

Nhà xuất bản Đại học Cambridge, mùa hè năm nay, vừa ra mắt cuốn sách Ho Chi Minh in Hong Kong của Giáo sư Geoffrey C. Gunn.

Vụ án Tống Văn Sơ (Sung Man Cho) và Giám đốc trại giam, như tên gọi vụ án liên quan đến Hồ Chí Minh tại Tòa án Tối cao Hong Kong khi ấy, do đó là bất thường vì nó lại được mang ra tòa. Tại sao lại như vậy? Tôi nghĩ điều đó bắt nguồn từ việc báo chí trong nước và quốc tế đưa tin nhanh chóng về vụ bắt giữ Hồ Chí Minh cùng với sự can thiệp nhanh chóng không kém của Luật sư Loseby để sẵn sàng thụ lý vụ án. Ngược lại, vụ bắt giữ Tan Malaka (và của một đồng chí Indonesia khác), không thu hút sự chú ý của báo chí. Cũng có sự khác biệt về mặt pháp lý.

Như ta đã biết, khi sử dụng bí danh Tống Văn Sơ, Hồ Chí Minh khi đó đang ở cùng "cháu gái" Lý Phương Thuận (Lý Sam, tên thật Nguyễn Thị Tích), và bị bắt tại Hong Kong bởi chính quyền cảnh sát thuộc địa Anh vào ngày 6 tháng 6 năm 1931 Sau đó, ông bị giam giữ tại nhà tù Victoria trên đảo Hong Kong (ngày nay là một khu du lịch di sản) và ông sẽ ở đó hoặc trong bệnh viện nhà tù cho đến cuối tháng 1 năm 1933, lúc đó Hội đồng Cơ mật ở London đã giải quyết vụ việc của ông ngoài tòa án, do đó cho phép ông ta tự do rời khỏi Hong Kong.

Như tôi đã lưu ý, Hồ Chí Minh vẫn là một thần dân của Đế quốc An Nam. Vào tháng 8 năm 1929, Tòa án Hoàng gia xem ông ta sống ngoài vòng pháp luật và ban hành một lệnh bắt giữ. Cuốn sách của tôi hiển thị một bản sao của lệnh này. Hai tháng sau, một tòa án ở Vinh, quê hương của ông, ban hành lệnh kết án tử hình nếu bắt được ông (đang chờ dẫn độ). Sau cuộc đàn áp 1930-31 ở miền Trung Việt Nam, hàng ngàn người bị bắt, hàng trăm người bị tù tại địa phương, bị đày và nhiều người bị chém. Số phận của người thanh niên Trần Phú (như đề cập dưới đây) chết trong nhà tù ở Sài Gòn là minh chứng. Nếu bị trục xuất sang lãnh thổ Pháp và bị đày đi An Nam, số phận của Hồ Chí Minh sẽ quả là nghiệt ngã.

Mặc dù các học giả phương Tây nhất trí rằng việc thay đổi tên này tại Hội nghị Trung ương tháng 10 là theo lệnh của Quốc tế Cộng sản, lý do vì sao thì vẫn có các suy đoán. Theo một tài liệu do Sở mật thám của Pháp thu hồi được và quy cho là một nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 9 tháng 12 năm 1930, thì lý do là "Le nom de Viet Nam ne convient pas" (Tên gọi Việt Nam không phù hợp). Một số nhà phân tích cho rằng Hồ Chí Minh bị phê phán vì chủ nghĩa sô vanh và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Tôi đồng tình rằng Hồ Chí Minh không thể vui mừng khi Hội nghị toàn thể do Trần Phú thống lĩnh thậm chí đã diễn ra, nhưng ông ấy bị rơi vào thế khó xử trước sự xuất hiện của người mới nổi trẻ hơn (học trò cũ của ông ở Quảng Châu) được cho là mang chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và gần gũi hơn với suy nghĩ hiện thời của Moscow trong bối cảnh các cuộc thanh trừng của Stalin. Dù thế nào đi nữa, việc thay đổi tên sẽ ảnh hưởng chính trị ở Lào và đặc biệt là ở Campuchia trong nhiều thập niên.