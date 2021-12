New Caledonia bác bỏ độc lập trong cuộc cạnh tranh Pháp – Trung Quốc

Nhưng về con cháu những người vẫn ở lại New Caledonia thì sự thăng trầm của cộng đồng 'Chân Đăng' (tiếng Việt những thế kỷ trước dịch từ tiếng Pháp : travailleurs engagés), phản ánh sự gắn đó lịch sử gắn với chùm đảo này của người gốc Việt. Nếu ta so sánh hình ảnh kẻ về nước, kẻ ở lại thuộc địa Pháp, và tâm tư của họ là gì hẳn sẽ có là một đề tài thú vị.

Về quân sự, từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, New Caledonia đã trở thành một căn cứ hậu phương quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống hải quân Nhật Bản. Hạm đội Hoa Kỳ gồm hàng không mẫu hạm USS Enterprise thường trú ở đây, đã góp phần trong trận hải chiến 'San hô' - The Battle of the Coral Sea- đánh bại hải quân phát-xít Nhật muốn vươn xuống Úc và Nam Thái Bình Dương.